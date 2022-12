Brandweer blust autobranden in Balloo en Assen

In Drenthe zijn gisteravond en vannacht twee autobranden geweest. Rond 23.00 uur gisteravond kreeg de brandweer een melding dat aan de Rammeringeweg in Balloo een auto in brand stond.

Aan het eind van de nacht was het ook raak in Assen. Aan de Amstelstraat in de wijk Pittelo vloog een auto in brand. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Het voertuig raakte zwaar beschadigd.