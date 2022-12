Flink wat vorst de komende dagen, maar is het genoeg voor een marathon op natuurijs?

Krijgen we volgende week de eerste marathon op natuurijs van het jaar? Of moeten we nog even geduld hebben? Niets is natuurlijk zo veranderlijk als het weer, maar volgens RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis mogen we er stiekem wel op hopen.

Het gaat namelijk behoorlijk vriezen de komende dagen. "Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n -4 graden", vertelt hij. "Vanaf morgenmiddag is er kans op wat zon. De temperatuur blijft dan rond het vriespunt."

'Ik zie best een kans voor de ijsbanen'

Ook in de dagen daarna blijft het vriezen. "Morgenavond wordt het namelijk helder. En dat betekent dat het nog wat kouder wordt", weet Nienhuis. "In de nacht naar dinsdag vriest het zo'n 6 graden." Overdag blijft het eveneens onder 0. "We krijgen dan een behoorlijk zonnige ijsdag. Dat kan een fraai gezicht geworden." Ook in de nacht van dinsdag op woensdag is er matige vorst en blijft het overdag waarschijnlijk vriezen. Een nacht later daalt de temperatuur weer onder het vriespunt, maar wordt het donderdag overdag mogelijk dooi.

Spannend dus. Maar de RTV Drenthe-weerman is hoopvol. "Ik zie dus best een kans voor de ijsbanen", zegt hij. Afgelopen vrijdag liet Willem Hut van de KNSB weten dat hij duimt voor een marathon op dinsdag of woensdag. Maar welke ijsbaan als eerste zo'n marathon mag organiseren, is afwachten. Wordt het Nieuw-Buinen of toch wéér Noordlaren. Gaan we schaatsen in Haaksbergen, of misschien wel in het Friese Burgum, dat dit jaar voor het eerst meedingt?