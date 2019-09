FC Emmen geklopt in de lucht tegen FC Utrecht

Door dat resultaat blijft FC Emmen voorlopig 16e in de eredivisie, maar de clubs onder Emmen (RKC en Fortuna Sittard) komen morgen nog in actie.De zege voor FC Utrecht was, vooral op basis van de tweede helft, verdiend. Toch zal de nederlaag bij FC Emmen wel knagen, want de eerste grote kans op een goal was voor Emmen en bovendien werd de Drentse club twee keer simpel geklopt in een corner.De eerste keer was zeven minuten voor rust toen Adrián Dalmau zijn basisdebuut bekroonde met een kopgoal en bij het tweede doelpunt, negen minuten na rust, mocht Gyrano Kerk wel heel simpel binnenkoppen.Kort voor beide treffers had Michael de Leeuw al kunnen en misschien ook wel twee keer moeten scoren voor FC Emmen. Bij een 0-0 stand kopte hij een voorzet van Glenn Bijl op de paal en kort na rust schoot hij met links, na een fraaie steekpass van Peña, op doelman Maarten Paes van FC Utrecht.De derde kans voor De Leeuw was wel raak. Een slim steekballetje van Nikolai Laursen werd door de captain van FC Emmen in de korte hoek geschoten: 2-1.Daarna had Emmen nog ruim een half uur om de gelijkmaker te maken, maar werd FC Utrecht steeds sterker. De krachten bij nieuwelingen Luciano Slagveer en Tom Hiariej vloeiden weg en aanvallend werd de Drentse club nauwelijks nog dreigend. Ondertussen kreeg Dennis Telgenkamp het steeds drukker en moest hij redden op inzetten van Dalmau en Gustafson.In blessuretijd kreeg Emmen nog één mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Michael de Leeuw schoot vanaf 18 meter naast. Kort daarna besliste invaller Jean-Christophe Bahebeck het duel na een snelle counter via Kerk: 3-1.