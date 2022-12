Politie haalt twee drankrijders van de weg in Emmen

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Ook is hem een zogeheten educatieve maatregel opgelegd. Dat is een verplichte cursus van het CBR over de risico's van alcohol in het verkeer. Zo'n cursus kost 1.075 euro. Daarnaast kan de man ook een bekeuring verwachten. De officier van justitie bepaalt hoe hoog die wordt.

Ook in Emmen is iemand van de weg gehaald die te veel had gedronken. Rond kwart voor twee kreeg de politie een melding over een auto die in een droge sloot was beland aan de Emmerhoutstraat. "Bij de auto troffen we een jongeman die, na later bleek, de bestuurder van het voertuig was geweest. Hij blies een G/F, wat betekent dat er vermoed wordt dat er veel alcohol is genuttigd", laat de politie weten. De 22-jarige bestuurder uit Nieuwleusen is nog een beginnend bestuurder.