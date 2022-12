Zestal voor rechter voor uitbuiting Vietnamese vrouw in wietkwekerij Wittelte

Drie dagen trekt de rechtbank uit voor een mensenhandelzaak die zich afspeelde in Wittelte. Een Vietnamese vrouw werkte volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder erbarmelijke omstandigheden in een wietkwekerij in een loods. Vijf mannen en een vrouw staan terecht voor het uitbuiten van deze vrouw.

De hennepkwekerij werd op 16 december 2020 opgerold. De agenten ontdekten de vrouw tussen de hennepplanten. Ze leefde volgens het OM op een mensonterende wijze in de loods. "Een stoel met een gat erin diende als toilet, geen douche, geen verwarming", schetste de officier van justitie op een eerdere zitting. "Ze sliep in een auto. Dit zien we zelden in Nederland voorbijkomen."

Gedwongen de planten te verzorgen

De vrouw zou gedwongen zijn om de bijna 4000 stekken en 176 moederplanten te verzorgen. Het OM houdt drie mannen uit Wittelte, Emmen en Hoogeveen hiervoor verantwoordelijk. Twee andere mannelijke verdachten uit Meppel en Utrecht zijn van Vietnamese afkomst.

Ook een 58-jarige Vietnamese vrouw uit Amsterdam moet terecht staan voor mensenhandel, hennepteelt en het witwassen van 185.000 euro.

Geldschieter

Alle verdachten werden op de dag van de politie-inval in de kwekerij opgepakt. De vrouw werd kort na haar aanhouding weer vrijgelaten, maar vorig jaar in oktober opnieuw opgepakt, nadat in een garagebox een pistool met een geluidsdemper werd gevonden, waar haar DNA op zat. Volgens het OM was de vrouw een geldschieter van de kwekerij in Wittelte en deelde zij de lakens uit. De Amsterdamse bezat 185.000 euro, terwijl ze in de afgelopen twintig jaar geen legale bron van inkomsten had.

Ontkenning

De verdachten ontkennen tot nu toe de uitbuiting. De verklaringen die het slachtoffer aflegde zijn volgens hen onbetrouwbaar en tegenstrijdig. Ze zou niet worden gedwongen en volgens de advocate van de Amsterdamse zijn er foto's van een etentje eind 2020 waarop het slachtoffer met de Amsterdamse lachend te zien is.