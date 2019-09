Dick Lukkien: Die corners zetten de wedstrijd op de kop

FC Emmen geklopt in de lucht tegen FC Utrecht

De oefenmeester van de Drentse club vond die eerste twee tegentreffers een collectieve fout, maar van Luciano Slagveer in het bijzonder die nauwelijks in duel ging. "En bij de tweede zagen Michaël Heulen, die misschien een licht duwtje kreeg, en Dennis Telgenkamp er niet goed uit.""Daarna pakten we het goed op en maken een prima goal via Michael de Leeuw, maar eerlijk gezegd konden we daarna niet meer doordrukken en vloeiden de krachten meer en meer weg."Lukkien vond dat Michael de Leeuw zijn tweede kans (kort na rust op de 1-1) had moeten maken. "Een speler als Michael de Leeuw moet zo'n bal met zijn kwaliteiten gewoon binnenschieten. Die eerste grote kans, die kopbal die op de paal ging, wat gewoon dikke pech. Ik had hem eigenlijk zelf al geteld."Over de nieuwelingen (Heylen, Hiariej en Slagveer) was de trainer van Emmen wel tevreden, al vond hij Slagveer voor rust beter dan erna.Stem nu: Wie was de beste Emmenaar tegen FC Utrecht?