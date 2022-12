Urenlange file na ongeluk op A28 bij Meppel

De snelweg werd afgesloten in de richting van Staphorst. Inmiddels is de weg weer vrij. Door de afsluiting ontstond een file richting knooppunt Lankhorst vanaf de Wijk, maar volgens de ANWB is de vertraging voorbij.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Volgens een getuige zijn vier ambulances gearriveerd, maar het is niet duidelijk of zij iemand naar het ziekenhuis brachten.