KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid in Drenthe

Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de Drentse wegen. Er is code geel afgekondigd tot 09.00 uur morgenochtend. Naast Drenthe is het weeralert ook afgegeven voor Groningen, Friesland, Limburg en Noord-Brabant.

Door de bevriezing van natte weggedeelten 'kunnen buitenactiviteiten hinder ondervinden', zo meldt het weerinstituut. De code geel die geldt, staat voor: wees alert. "Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is."