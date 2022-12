Vaste krachten Hesselen Cultureel zwaaien af na dienstverband van 18 en 40 jaar

Drie bestuursleden van Hesselen Cultureel hebben vanmiddag afscheid genomen. Jantje Eising en Suzan Hidding waren beiden 18 jaar actief in het bestuur, Harm Jan Lesschen was het 'boegbeeld' vanwege het voorzitterschap dat hij 40 jaar lang bekleedde. Ook was hij mede-oprichter van de vereniging.

Hesselen Cultureel werd op poten gezet in 1983, toen de kerk van Oosterhesselen net was gerestaureerd en nieuw leven kreeg ingeblazen. De vereniging organiseerde vanaf het begin culturele activiteiten in het kerkgebouw. Zo zijn in het bestaan concerten, voorstellingen en tentoonstellingen georganiseerd. Harm Jan Lesschen was er vanaf het begin bij als voorzitter.