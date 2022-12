Speciale plek voor 'stem der stemmen' Hans Hogendoorn uit Diever in Beeld en Geluid

Hans Hogendoorn uit Diever is vandaag opgenomen in de Wall of Fame in museum Beeld en Geluid in Hilversum.

Hogendoorn is al zo'n vijftig jaar een van de bekendere stemmen op de Nederlandse radio. 'Buiten is het 10 graden... binnen zit...', is een uitspraak die hij al sinds 1976 doet bij de opening van het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

Geen radiostem meer

De loopbaan van Hogendoorn begon in de jaren zestig bij Radio Noordzee Internationaal. Sinds die tijd maakte hij talloze programma's bij verschillende zenders, en maakte hij de vormgeving daarvoor. Radio Tour de France was daar een bekend voorbeeld van. Lange tijd was hij ook de zenderstem van Radio 1, maar vorig jaar maakte hij op 74-jarige leeftijd plaats. Hogendoorn wilde zelf wel door, maar de vormgever van de zender besliste anders. "Je weet dat zoiets een keer kan komen", zei hij. "Zo gaat het nu eenmaal. Kranten krijgen zo nu en dan ook een ander lettertype."