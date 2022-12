54-jarige vrouw uit Vries komt om bij ongeluk op N34

Er is vanochtend één persoon om het leven gekomen bij een ongeluk op de N34, een ander slachtoffer raakte gewond. Het gaat om een 54-jarige vrouw uit Vries. Drie auto's en een vrachtwagen waren bij het incident betrokken.

De weg was de hele ochtend afgesloten. Door het ongeluk stond er op N34 zowel in de richting van Groningen als in de richting van Gieten, een file. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.