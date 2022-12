Eén zwaargewonde bij ongeluk op 'Hunebed Highway'

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Zuidlaren. Onder meer de brandweer, meerdere ambulances en het mobiel medisch team zijn naar de plek van het ongeluk gekomen om hulp te bieden. Er is uiteindelijk één slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk staat er op de zogeheten Hunebed Highway, zowel in de richting van Groningen als in de richting van Gieten, een file. De weg is op dit moment afgesloten.