N34 afgesloten na dodelijk ongeluk met drie auto's en vrachtwagen

Er is vanochtend één persoon om het leven gekomen bij een ongeluk op de N34, een ander slachtoffer raakte gewond. Drie auto's en een vrachtwagen waren bij het incident betrokken.

De weg is op dit moment afgesloten. Door het ongeluk staat er op N34 zowel in de richting van Groningen als in de richting van Gieten, een file. De ANWB verwacht dat de weg tot 12.00 uur gesloten blijft. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.