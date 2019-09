Sharon (23) uit Assen ernstig gewond na 'grap' met dranghekken

Wat voor een groep jongens in Assen een geintje was, eindigde voor Sharon Klaassens (23) in een drama. Sinds donderdag ligt ze ernstig gewond in het ziekenhuis, nadat ze woensdagavond met haar scooter over een dranghek bij het Koopmansplein reed en over de kop vloog.

Het hek zou door de jongens op de weg zijn gelegd, mogelijk zodat iemand erover zou vallen. Omstanders die haar na de val hielpen, zagen dat de jongens ook nog vuurwerk op haar probeerden te gooien."Ik zag de hekken niet liggen door de regen en omdat het donker was”, vertelt Sharon vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. "Ik reed er dwars overheen, werd van mijn scooter gelanceerd en kwam op mijn hoofd en nek terecht. Mijn bril sneuvelde. Daarom heb ik nu m'n zonnebril met sterkte op."Van de klap kan ze zich niets herinneren, ze lag bewusteloos op de grond. "Alles wat ik over het ongeluk weet, weet ik van omstanders die mij te hulp zijn geschoten."De politie kwam woensdag snel ter plaatste en bracht Sharon naar de huisarts. Die dacht eerst dat de verwondingen meevielen. Later werd ze toch naar het ziekenhuis verwezen. "Ik werd opgenomen met een schedelbasisfractuur en bloedingen bij mijn hersenen, oor en kaak. Ook ben ik op dit moment doof aan mijn linkeroor."De pijn is momenteel het ergste, maar ook emotioneel heeft het ongeluk een grote impact op Sharon gehad. Het is nog maar de vraag of en wanneer ze herstelt van haar verwondingen. Een drama voor de derdejaarsstudent toerisme. In oktober zou ze eigenlijk moeten beginnen aan haar eindstage. "Het is niet zeker of ik op tijd herstel om aan die stage te beginnen."In een bericht op Facebook roept Sharon getuigen op zich te melden. "Ik hoop dat de daders gepakt worden en dat ze beseffen wat voor schade ze hebben aangericht." Ze is ervan overtuigd dat het ongeluk geen écht ongeluk was, maar dat het met opzet is gebeurd. "Ik ben ook jong geweest, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen zo'n grap uit te halen."Op Twitter roept de politie getuigen ook op zich te melden.