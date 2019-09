Ook E&O nog ongeslagen en koploper

E&O was in Oss met 28-31 te sterk voor de promovendus. Na rust (12-16) kwam de thuisploeg, door het missen van kansen van E&O, nog even terug tot twee doelpunten (17-19).In Noord-Brabant deed trainer/coach Freek Gielen een beroep op Bart Engels. De goalie maakte, door afwezigheid van Gijs Engels, zo zijn rentree in de eredivisie."Het was een moeizame pot", geeft Gielen na de tijd toe. "We zijn er wel achter dat er in de eredivisie geen makkelijke wedstrijden zijn." Eerder klopte E&O LIONS 2 en BFC waardoor de groen-witten alleen aan kop gaan.Volgende week komt runner-up DFS Arnhem op bezoek in Emmen. De Gelderlanders hebben na drie partijen een punt minder dan E&O.De vrouwen van E&O, uitkomend in de eerste divisie, speelden in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gelijk tegen PSV: 28-28. Bij rust stond de formatie van Henk Smeenge nog een doelpunt voor. Een week geleden rekende E&O af met Aalsmeer.