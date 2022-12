Opnieuw tegenvaller horecapaviljoen Emmen: partij trekt zich terug

De zoektocht naar een uitbater voor een te ontwikkelen horecapaviljoen bij de Grote Rietplas in Emmen is weer op niets uitgelopen. De door de gemeente ingestelde aanbestedingstermijn verliep afgelopen vrijdag. Eén partij had interesse, maar heeft zich mede door de gestegen rente alsnog teruggetrokken.

"We vinden het erg jammer dat de aanbesteding niet heeft geleid tot een partij die op deze bijzondere locatie een horecavoorziening realiseert", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Emmen riep ondernemers in 2020 al op na te denken over horeca bij de waterplas tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur. De locatie die de gemeente hiervoor in gedachten had, is een schiereilandje met daarop ruimte voor een gebouw van 500 vierkante meter.

Ontbrekende stukken

Vanwege de coronapandemie werd besloten de zoektocht eerst uit te stellen. September vorig jaar ondernam de gemeente een nieuwe poging, maar dit leverde maar één plan op. De gemeente besloot niet meer verder te gaan, omdat er sprake was van ontbrekende stukken bij de aanvraag.