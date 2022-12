Emotionele week voor Barry Gepken: Hond Maurice is overleden

"Het is heel bewogen en emotioneel geweest", zegt Barry Gepken over de afgelopen week van zijn wandeltocht van 5.000 kilometer van Erica naar Jeruzalem. Zijn hond Maurice is overleden. "Hij is uit zijn lijden verlost", vertelt Gepken.

Afgelopen week is de hond overleden. "Hij wilde niet meer eten. Het was afgelopen. Hij keek Monique nog aan met 'help mij maar, het is klaar'. Dat is natuurlijk een enorm verdriet. We wisten dat het eraan zat te komen. Monique heeft nog een prachtige tijd met hem gehad. Zij heeft een stuk van de reis opgeofferd om bij hem te zijn. We hebben hem een laatste zetje gegeven, je wil het niet langer aanzien. Hij is vredig ingeslapen, en wordt gecremeerd."