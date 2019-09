Ride for the Roses start volgend jaar in Drenthe

Ride for the Roses is bedacht door de Amerikaanse wielrenner en kankeroverlever Lance Armstrong. Sinds 1998 wordt de inzamelingsactie ieder jaar op een andere plek in Nederland gehouden. Jaarlijks fietsen deelnemers honderdduizenden tot miljoenen euro's bijeen voor kankeronderzoek.Dit jaar haalden de 7.000 deelnemers in het Zeeuwse Goes 862.709 euro op voor KWF Kankerbestrijding. Aan het einde van de editie werd burgemeester Marco Out van Assen op een crossmotor binnengereden, waarna de organisatie bekendmaakte dat de fietstocht volgend jaar in Drenthe plaatsvindt. De finish is net als de start op het TT Circuit.Het is voor het eerst sinds 1998 dat Drenthe het decor is van de fietstocht. Waarom dat zo lang heeft geduurd, weet de organisatie ook niet precies. "We hebben veel deelnemers en vrijwilligers dus hebben de hulp nodig van de regio die het gaat organiseren. Assen is nu een goede match met ons", vertelt Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding.De Drentse editie van de Ride for the Roses vindt op 27 september 2020 plaats. De precieze route is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat de deelnemers veel meer van Drenthe te zien zullen krijgen dan alleen Assen.Stubenitsky: "Dit jaar in Zeeland hadden we de afstanden 10, 25, 50 en 100 kilometer. Het is geen wedstrijd dus je kunt er zo lang over doen als je zelf wilt."