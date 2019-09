Ondernemen in Drenthe: 'Een vrouwelijke chauffeur in een veel te dikke auto'

Ze neemt haar gasten mee in haar 4x4-wagen - bedoeld voor de onherbergzame plekken - om ze zo heel Drenthe te laten zien.Het is niet voor niets dat ze graag met mensen werkt. Naast haar expeditiebedrijf verhuurt ze zichzelf ook als hostess voor evenementen en partijen. "Ik zag heel veel mensen inspelen op het toerisme en dacht: dit is mijn kans", vertelt ze. "Ik ben gek van hospitality, met mensen omgaan en ik vind het leuk om mensen mee te nemen en een verhaal te vertellen." En dat doet ze in haar terreinwagen, met Drenthe als decor.Linders en haar familie zijn avontuurlijk ingesteld. Vanuit Zeeland zijn ze in Drenthe komen wonen. Zomaar. Maar het bevalt ze hier uitstekend. "Ik woon inmiddels al negentien jaar in Drenthe", vertelt Jessica. "Ik heb me ondertussen echt heel goed ingelezen. Mijn ouders namen me altijd mee naar verschillende musea en naar mooie plekken. We gingen altijd rondrijden, echt op ontdekking."Inmiddels begint Expeditie Drenthe langzaamaan de vorm te krijgen die Jessica voor ogen ziet: het contrast tussen een charmante vrouwelijke chauffeur en een dikke terreinwagen. Ook worden er al druk plannen gesmeed voor de toekomst. "Ik zou het willen laten draaien met meer vrouwelijke chauffeurs. Het uitbreiden en groter maken", besluit ze. "Ik wil meer mensen Drenthe laten zien."