Uit telling blijkt: 1500 dassen in Drenthe, de groei is er uit

Veel bewoners in een burcht

Een burcht wordt meestal door verschillende dassen bewoond. Om uit te zoeken hoeveel dat er zijn worden in het voorjaar live of met camera's de dassen geteld. Dat gebeurt in de periode van april tot en met juli, omdat dan jonge dassen nog goed te onderscheiden zijn van de volwassen dieren.

In twee gebieden in Drenthe worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. Het gaat om gebieden in de Kop van Drenthe en in de boswachterij Hart van Drenthe. Deze gebieden zijn een referentie voor andere gebieden in Drenthe. Er is gekozen voor twee verschillende gebieden. Zo heeft Hart van Drenthe vooral bos en vennen, terwijl de Kop van Drenthe veel meer afwisseling kent van bossen, beekdalen, heidevelden en agrarische gronden.

Ander verschil tussen de twee gebieden: in Hart van Drenthe keerde de das al in de jaren '80 terug en groeide de populatie sterk in de jaren '90. In de Kop van Drenthe wonen pas sinds 2005 weer dassen. Pot: "We hebben expres twee totaal verschillende gebieden gekozen. Kop van Drenthe is meer gemiddeld Drenthe, met afwisselend cultuur- en natuurlandschap, Hart van Drenthe is veel meer natuur. Zo krijg je een goed beeld van heel Drenthe."

Groei is eruit

Om beide gebieden te kunnen vergelijken is uitgerekend hoeveel dassen per vierkante kilometer voorkomen. In Hart van Drenthe is dat ongeveer 1 das per vierkante kilometer, in Kop van Drenthe is dat gemiddeld 0,6 das. Drenthe heeft in vergelijking met de rest van het land een grotere populatie dassen.

De grafiek hieronder laat zien dat de groei van het aantal dassen er wel uit is. In Hart van Drenthe is het aantal dassen per vierkante kilometer al jaren min of meer stabiel, in de Kop van Drenthe is nog wel wat groei maar die vlakt af.

"Als de dassen een bepaald gebied bevolken zie je een bepaalde groei tot een maximum aantal, en dan is er gewoon niet meer genoeg ruimte. Er zullen nog best gebieden zijn die later bevolkt zijn dan de kop van Drenthe maar het gaat op een gegeven moment wel naar dit soort dichtheden," aldus Pot.