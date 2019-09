Drenthe Toen - Seizoen 2 #2: Verhalen over het Drentse leidingwater en de geschiedenis van Vliegveld Hoogeveen

- Gerrit Boxem vertelt over zijn boek over Vliegveld Hoogeveen en zijn liefde voor de luchtvaart.- Drenthe Toen heeft een nieuwe serie, die draait om de ontwikkeling van de waterleidingen in Drenthe. Het heeft namelijk lang geduurd voordat alle adressen in onze provincie waren aangesloten op het waternetwerk. Over Drenthe en het leidingwater zijn veel mooie verhalen te vertellen. We beginnen in de Watertoren in Assen.- Aaldert Oosterhuis neemt ons mee terug in de tijd met Old Neis, waarin hij vertelt over de aanleg van de waterleiding en hoe belangrijk die was voor de volksgezondheid. Want in het jaar 1866 heerste er in Nederland een cholera-epidemie.- Komende week komt het koninklijk paar naar Zuidwest-Drenthe en doet dan onder meer Meppel aan. Op 2 juni 1950 kreeg Meppel ook al koninklijk bezoek, toen nog van koningin Juliana en prins Bernhard. En dat gebeurde onder enorme belangstelling...- Hoe vertellen wij het verhaal van de Hondsrug aan de rest van wereld? Dat is één ding. De Hondsrug zelf beleven, dat is andere koek. Dat is wat Geopark de Hondsrug wil en wat ook echt gaat gebeuren. Een gesprek met Cathrien Posthumus van het park.- Drenthe kende veel openluchttheaters. Anloo, Borger, Diever, Grolloo, Havelte, Roderwolde, Ruinen en Zweeloo... allemaal plekken met openluchttheaters. Drenthe Toen gaat vandaag over het theater in Anloo, samen met Albert Hovius.- Jarenlang is Marcel Zantingh bezig met het uitpluizen van de oorlogsgeschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo. Een monnikenwerk dat nu langzaam z'n voltooiing nadert.- Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer, een 80-plusser uit de Kop van Drenthe. Deze keer over de Tweede Wereldoorlog.Gerrit Boxem -Annemoreen Ooms -Gerrit Blom -Cathrien Posthumus -Albert Hovius -Marcel Zantingh -Sophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze FC Emmen Podcast over de FC Emmen en de Drentse amateursport, of op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Wil je weten hoe het leven in een gevangenis eruitziet? Luister dan Binnen de Muren, een podcast vanuit gevangenis Esserheem in Veenhuizen.