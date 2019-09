Huis Nieuw-Dordrecht vol met gas, huizen in de buurt ontruimd [UPDATE]

Aan de Smidshof in Nieuw-Dordrecht is vanmiddag een gaslek ontstaan. Een woning in die straat is volledig vol met gas gelopen.

Hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. Ook is de Oranjedorpstraat vanaf de N862 tot aan de kruising met de Smidshof afgesloten.Een aantal buurtbewoners in een straal van zo'n vijftig meter rondom de woning is geëvacueerd. Ook zijn er twaalf huizen afgesloten van elektriciteit.Vanwege de hoge concentratie gas is er sprake van explosiegevaar. De brandweer heeft om het gas te laten ontsnappen de ramen van de woning ingeslagen. Daarnaast brengt de brandweer een zogenoemde overdrukventilator in het huis dat het gas naar buiten moet stuwen.Niemand is gewond geraakt. Ten tijde van het ontstaan van het lek was er niemand thuis. Het is nog niet bekend wanneer de buurtbewoners weer naar huis kunnen. Waarschijnlijk moeten zij de nacht elders doorbrengen. Volgens de politie heeft iedereen onderdak gevonden.