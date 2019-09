Asser Boys bekert verder na goede tweede helft tegen VAKO

De tweede aflevering van Onze Club

Het uitgangspunt voor de wedstrijd was helder. De winnaar van het duel zou zich plaatsen voor de hoofdronde. Bij een gelijkspel zou VAKO, dankzij een beter doelsaldo, verder bekeren.De wedstrijd had weinig tijd nodig om op gang te komen. Binnen vier minuten namen de gasten uit Assen de leiding. Mark Koops werd prima vrijgespeeld en bleef oog in oog met, de vijftig jarige doelman, Bert Hofstee rustig en schoot beheerst de 0-1 binnen.VAKO was niet van slag en maakte, acht minuten na de achterstand, weer gelijk. De 1-1 was een Manzeza productie. Emanuel bereidde de treffer van broer André voor.Na de gelijkmaker zag het publiek een open wedstrijd waarin de gasten de beste kansen kregen. De grootste kans werd gemist door Hajan Kaniwar. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen, na een overtreding van Hofstee. De doelman maakte zijn fout goed door het te slappe schot te keren.Aan de andere kant liet Tim van Huffelen zien hoe je wel een strafschop benut. Vijf minuten voor rust zette de aanvoerder van VAKO zijn ploeg op een 2-1 voorsprong.Asser Boys begon het beste aan de tweede helft. Net als in de eerste helft scoorde de ploeg van trainer Anne Jan van der Heide snel. Binnen drie minuten maakte Hajan Kaniwar het missen van de strafschop goed door de 2-2 binnen te schieten.De Assenaren waren in de tweede helft de betere ploeg en kregen de beste kansen. Nick Modderman maakte, in de 63ste minuut, de 2-3. De middenvelder schoot van afstand raak. Mark Koops besliste, met zijn tweede en derde van de middag, de wedstrijd. De 2-5 kwam de thuisploeg niet meer te boven.