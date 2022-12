Dankzij nieuwe kades houdt Fochteloërveen straks weer water vast

Nieuwe kades van zand en leem moeten het Fochteloërveen nat houden en de bijzondere natuur behouden. Vanmiddag hielp gedeputeerde Henk Jumelet een handje mee bij de aanleg van zo'n kade.

Zijn fysieke bijdrage is klein te noemen, want in totaal moet er 50 kilometer kade worden vervangen in het Fochteloërveen. Daarvan is momenteel zo'n 2 kilometer daadwerkelijk vervangen. "Er moet nog heel wat zand verplaatst worden. Er is voor de komende 5 tot 6 jaren werk, heb ik me laten vertellen", zegt Jumelet.

CO2

Om de bijzondere natuur in het Fochteloërveen te behouden, is het vasthouden van water broodnodig. Het hoogveen werkt als een soort spons, dat bij regenval water opzuigt. Houten kades hielpen om het water in het gebied vast te houden. Maar door de opwarming van de aarde en de toenemende droogte, kwamen deze kades boven het veen te liggen en zijn ze gaan verrotten. En dus kans voor het water om het gebied uit te stromen.

Daardoor komt de flora en fauna in het bijzondere natuurgebied in gevaar. "Als we niks zouden doen, zouden zeldzame dieren uit dit gebied verdwijnen", zegt Enit Scholtens van Natuurmonumenten. "Dit gebied houdt verder veel CO2 vast. Maar als het droog komt te liggen, laat het die CO2 weer los."

Grof geschut