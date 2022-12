Asielzoekers in Expo Assen kunnen koken in eigen keuken: 'Kers op de taart'

Locatiemanager Rik-Jan Kraak is ook blij met de komst van de keukens. "In de avonden is het nu druk, er staan wel veertig tot vijftig mensen te koken. Je ziet dan de saamhorigheid, zelfredzaamheid en hoe gezellig het met elkaar is in de keuken. Ook voor ons personeel is het dan makkelijker om in contact te komen met de bewoners."

Demonstraties en bezoek burgemeester

De sfeer in de Expo lijkt nu aan de betere hand, maar dat was langere tijd niet het geval. In de zomermaanden werd een aantal keer gedemonstreerd omdat bewoners niet tevreden waren met de leefomstandigheden. Volgens de mensen waren de toiletten vies, de douches kapot, de airconditioning niet op orde en de privacy onvoldoende. Burgemeester Marco Out kwam op bezoek om de situatie met eigen ogen te zien.