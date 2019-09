Collectieve wanprestatie laat Hoogeveen puntloos in Oldenzaal

De tweede aflevering van Onze Club

Met drie punten uit drie wedstrijden zakt de ploeg van Nico Haak naar de 11e plaats in de tussenstand.Op het veld van Oldenzaal keek Hoogeveen al bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Vlak na rust liep de voorsprong van Quick’20 snel op naar 4-0. Saber Hendriks was ver in de tweede helft goed voor de openingstreffer aan de kant van Hoogeveen, maar de thuisploeg schoot niet veel later de 5-1 in het net.Een eenvoudig gegeven strafschop voor Hoogeveen en een eigen doelpunt van Quick’20 liet de Drentse ploeg weer geloven. Jearl Margaritha maakte in blessuretijd zelfs de 5-4. Tijd voor een gelijkmaker was er echter niet en de zege bleef een prooi voor de thuisploeg.“Wat betreft het aantal doelpunten was het inderdaad een mooie wedstrijd, maar het niveau van Hoogeveen was heel erg slecht,” gaf trainer Nico Haak na afloop aan. “De manier waarop wij tegengoals weg gegeven hebben was veel te gemakkelijk. Dat zit hem in de manier van aan de bal spelen. We spelen altijd aanvallend en daar leden we gemakkelijk balverlies. Als je dan tegen een ploeg speelt die goed kan counteren krijg je het moeilijk.”De elfde plaats in de tussenstand is een magere afspiegeling van hoe de club er vorig jaar nog bijstond toen Hoogeveen vocht voor de titel in de hoofdklasse. “Dit was een collectieve wanprestatie. Dit is in de laatste drie jaar niet bij Hoogeveen voor gekomen. Hopelijk kunnen we de spelers beïnvloeden met wat we vandaag gezien hebben. Nu zijn we ontevreden, maar ik heb ook gezien hoe de spelers vochten om in de wedstrijd te blijven. Daar moet ik mijn complimenten over uitspreken,” aldus Haak.Volgende week staat voor Hoogeveen de thuiswedstrijd tegen de amateurs van Emmen op het programma.