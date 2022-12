Carbidschieten: 'Geen knal? Laat zitten die bal'

Met het einde van het jaar in zicht, wordt het belang van goede voorlichting over carbidschieten duidelijk. John Schoonheim van Stichting Carbid Schieten Drenthe ziet dat met name mensen die nog niet vaak carbid hebben geschoten, er niet verantwoord genoeg mee omgaan. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Onder andere Stichting Carbid Schieten Drenthe zorgt er sinds 2015 voor dat carbidschieten op een meer verantwoorde manier gebeurt.

'Geen knal? Laat zitten die bal'

De campagne werkt elk jaar met een ander thema, waar de campagne omheen wordt gebouwd. "Soms heb je nog weleens dat een bal blijft zitten, zeker als je te veel water gebruikt. We hebben gezegd dit jaar: Geen knal? Laat zitten die bal", vertelt Schoonheim.

"Het belangrijkste is dat je nooit voor die bus moet gaan staan", vervolgt hij. "We zien, met name bij minder ervaren mensen, geregeld dat mensen toch voor die bus gaan staan. Niet doen, blijf aan de zijkant."

Schoonheim hamert erop dat mensen hun geduld moeten bewaren als de bal niet direct na het aansteken weg is. "Als het niet lukt, kun je hem na een poosje nog proberen van de zijkant aan te steken. Lukt het dan nog niet? Trap de bal dan van de zijkant van de bus af met je voet."

'Een echte BOCK heeft ballen'

De campagne begon 8 jaar geleden met een advies om te schieten met een bal, in plaats van met een deksel. "Een echte Bock heeft ballen. Schieten met ballen is een stuk veiliger. Dat is ook waar de Bock-campagne voor staat."