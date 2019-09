vv Emmen ondanks werelgoal onderuit

De tweede aflevering van Onze Club

Emmen heeft na drie duels 3 punten en staat daarmee op de 12e plek.Het was een klein wonder dat het in Emmen bij rust nog 0-0 stond. Hollandia, dat met vier punten uit de eerste twee duels nog ongeslagen was, was veel sterker dan de thuisclub en was eigenlijk op alle fronten de baas op het veld. Alleen Emmen-doelman Lars van der Swaluw kon mee in het niveau van de gasten. Het was aan hem te danken dat grote kansen van Sven Deen, Luke Abelskamp en Bart Spil geen treffer opleverden.Emmen speelde na rust beter en kreeg ook de eerste kans in het tweede bedrijf. Rogier Luiken mocht koppen uit een vrije bal, maar de timing was niet goed. De eerste kans aan de andere kant was wel raak. Abelskamp bleef rustig in het strafschopgebied van Emmen en schoot onberispelijk raak: 0-1.Toen Emmen twintig minuten voor tijd met tien man verder moest leek de thuisclub kansloos, maar uit het niets schoot Sander de Grote de rood-witten met een fantastisch afstandschot naar 1-1.Die gelijkmaker wist Emmen niet over de streep te trekken. Een overtreding in het eigen strafschopgebied van Nick Kroeze op Hollandia-invaller Mukthar Suleiman leverde de groenhemden een penalty op en die werd feilloos binnengeschoten door Sven Deen: 1-2.