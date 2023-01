Lichtgevend gemaal bij Meppel is klaar om extreme weersomstandigheden op te vangen

De aanpassing aan klimaatverandering speelt niet alleen hier. "Klimaatverandering is al jaren ons werk. Het is het constant onderhouden van je systemen. Mensen willen gerust kunnen wonen zonder overlast. Het is ook belangrijk dat de natuur goed floreert en dat de landbouw zijn gang kan gaan. Dat vergt constant aanpassingen in je waterbeheer. Want het klimaat verandert inderdaad; er is meer regenval en meer droogte. Het is eigenlijk onze reden van bestaan", zegt Hans Pereboom, bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta.