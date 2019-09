'Bezwaar maken tegen windpark heeft weinig zin'

Lees in ons Dossier Windwolens verder over windparken en windmolen

Uit analyse van 86 uitspraken van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, blijkt dat er in maar vier zaken daadwerkelijk geen windmolens zijn geplaatst. In die vier gevallen is de plaatsing van de molens echter nog niet definitief van de baan.In Drenthe is met name in de Veenkoloniën veel verzet tegen de bouw van windmolens. Bewoners stapten meerdere keren naar de Raad van State, maar dat leverde tot nu toe weinig op."Burgers maken bezwaar op verkeerde gronden. Als de vergunning er ligt, maakt het niet uit of jij last hebt van slagschaduw of geluidsoverlast", zegt Sanne Akerboom, onderzoekster aan de Universiteit Utrecht, tegen het nieuwsprogramma.Zij schreef een proefschrift over burgerparticipatie in de energietransitie en komt tot de conclusie dat burgers geen inspraak hebben op de besluitvorming rondom windmolenparken. "Je kan alleen op bestuurlijke gronden bezwaar aantekenen en dat snappen burgers niet. Daarom voelen ze zich gefrustreerd en ongehoord."Volgens Akerboom kan beroep bij de Raad van State alleen slagen als er een procesfout is gemaakt en "dat maakt de kans op een succesvolle procedure vrijwel nihil".