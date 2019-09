Joop Fiege na koppositie Hurry-Up: 'hard voor gewerkt'

Hurry-Up beleeft een droomstart. Met overwinningen op Sporting Pelt, Atomix en Houten heeft de ploeg zes punten uit drie wedstrijden. Tongeren en Achilles Bocholt liepen afgelopen weekend punten mis, en dus staan de Zwartemeerders één punt los van de concurrentie. "Ik had niet verwacht dat we bovenaan zouden staan na drie wedstrijden, maar we wilden wel zes punten pakken. Daar hebben we hard voor gewerkt," geeft Fiege aan tegenover Radio Drenthe Sport. "Het zat erin, maar dan moet je het wel waarmaken en dat hebben we gedaan."Met Visé uit, Volendam thuis en LIONS uit volgt echter een loodzwaar programma. "De hele competitie is sterk en we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken. We hebben nu één stap gemaakt en we moeten nu nog meer stappen maken," aldus Fiege.In het duel tegen Houten kreeg Hurry-Up wel een tegenslag te verwerken met het uitvallen van de Kroatische keeper Boris Tot. Hij moest het veld hinkend verlaten met een blessure aan zijn rechterknie. Het is nog niet bekend hoelang hij aan de kant moet blijven. "Ik verwacht geen goed nieuws voor de komende weken. We hopen dat het geen gescheurde kruisband is. In ieder geval is het een groot gemis de komende weken," legt Fiege uit.