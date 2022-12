Jurgen Zikken uit Exloo heeft al zes rijbewijzen en is pas achttien

Of de Drent inmiddels in de kroeg loopt te pochen met zijn goedgevulde pasje? Nee. Volgens hem zat er helemaal geen plan achter. "Ik wilde eerst mijn rijbewijs voor een autoaanhanger hebben, maar ik heb toen toch gekozen voor de vrachtauto." Niet veel later laat hij zijn blik vallen op de bus. "Die stond daar en dat rijbewijs leek me ook wel wat. Zodoende is het een beetje gekomen."

Heel bijzonder vindt Zikken het allemaal niet. Zijn rij-instructeurs daarentegen des te meer. "Er komt natuurlijk een hoop theorie bij kijken en het is dan wel een unicum als je alle rijexamens in één keer haalt", verklaren Dick Potze en Harm Boender. Ze noemen Zikken een talentvolle en leergierige jongen. "Het ging hem allemaal redelijk gemakkelijk af."

De Drent is er dan ook nog niet klaar mee. Als hij wat ouder is gaat hij graag voor een motorrijbewijs en het B1-rijbewijs. Hetgeen Potze op de lachspieren werkt: "Categorie B1 telt alleen in Frankrijk. In Nederland kun je daar geen examen in doen. De categorie staat alleen op het rijbewijs omdat dat Europees zo is afgesproken."