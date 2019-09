Bos vol bezoekers van het Buitenfestival

"Er is in het naseizoen niet meer zo veel te doen", vertelt boswachter Wenda Kloen. "Daarom vinden we het belangrijk om voor toeristen en mensen uit de buurt iets te organiseren en ze zo kennis te laten maken met Staatsbosbeheer."Door een telescoop naar wilde dieren turen, boomstammen werpen, vuur maken met een vuursteentje en nog veel meer. Er is van alles te doen langs het 1,5 kilometer lange wandelpad door het bos. Tientallen kraampjes staan er opgesteld en er is een markt met streekproducten van lokale ondernemers."Gemiddeld hebben we zes- tot negenduizend bezoekers", aldus Kloen. "Ik denk dat we dit jaar wel tegen de negenduizend zitten, want er was mooi weer voorspeld."