Eenarmige vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol haalt nog één keer melk op

Niet voor het werk, maar voor in de cappuccino. Voormalig vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol uit Noordscheschut is op de koffie bij melkveehouder Arie Jan Rosegaar in Pesse. Herinneringen ophalen uit de tijd dat hij als melkvervoerder werkte. Sinds zijn rijbewijs is ingenomen, kan dat niet meer.

Maar liefst 36 jaar lang haalde de eenarmige Pol met zijn voor hem aangepaste tankwagen melk bij boeren op om naar de kaasproducent in Hoogeveen te vervoeren. Totdat het CBR besloot om zijn rijbewijs niet meer te verlengen toen het tijd was voor vijfjaarlijkse medische keuring.

Pol vocht dat besluit succesvol aan bij de rechtbank, maar toen het CBR naar de Raad van State stapte, werd hij alsnog in het ongelijk gesteld. En dus is hij sinds dit jaar al met pensioen, maar mist hij zijn werk nog iedere dag.

'Goeie ouwe tijd'

Aan tafel bladert Pol door oude fotoboeken, uit de 'goeie ouwe tijd', zoals hij het zelf noemt: "Hier ben ik bij de melkfabriek", wijst hij aan. "En hier bij een veehouder. Kijk hoe nauw het op dat erf is. Tussen die schuren moest ik met de wagen manoeuvreren naar de melktank", vertelt Pol trots.

Hij heeft het over de boerderij van Arie Jan Rosegaar, een van de vele melkveehouders bij wie Pol de melk kwam ophalen. Omdat hij het zo mist, vroeg Pol of hij bij Rosegaar weer eens mocht langskomen. Bijpraten over vroeger. De voormalig vrachtwagenchauffeur kwam er tientallen jaren elke week wel drie keer over de vloer. Intussen 2,5 jaar geleden voor het laatst.

'Superchauffeur'

Zodra Pol zijn auto geparkeerd heeft - want autorijden doet hij nog wel - en uitstapt, komen de herinneringen weer boven: "Vanaf daar kwam ik aanrijden en moest ik de vrachtwagen in z'n achteruit keren, de hoek om. Daar kon de slang uitrollen en aan de tank bevestigen", glundert hij. Rosegaar was ervan onder de indruk: "Het ging altijd goed. Een superchauffeur."

De boer mist de bezoekjes van Pol: "Hij was haast kind aan huis. We maakten altijd even een praatje. En zo ineens hield het op. Dat verbaasde me. Iedereen moet integreren en een kans krijgen en hij heeft nooit brokken gemaakt. Nu komen er andere chauffeurs en de tank komt wel leeg, daar gaat het niet om. Ik vind het, heel voorzichtig gezegd, niet netjes."

'Jammer'