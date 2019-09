Onze Club #2: Stadsderby, veel goals en de onthulling van het 'Onze Club Sterrenteam'

De tweede aflevering van Onze Club met 24 goals en de onthulling van het 'Onze Club Sterrenteam'

Logischerwijs is van dat duel een uitgebreide samenvatting te zien in deze nieuwe Onze Club. Ook waren we bij twee wedstrijden in de zondaghoofdklasse, de stadsderby van Meppel (tussen Alcides en MSC) en vv Emmen - Hollandia.Uit een waslijst met duels in de voorronde van de noordelijke districtsbeker pikten we twee wedstrijden met ploegen die allemaal nog uitzicht hadden op een plek in de volgende ronde van het toernooi: VAKO - Asser Boys en HOC - KSC.Dit seizoen is de rubriek 'de vijfde klasse F' gesneuveld, maar we gaan vanaf volgende week wel iets nieuws introduceren. Dat is het 'Onze Club Sterrenteam', een 1e elftal die we wekelijks gaan volgen in de uitzendingen. Stijn Steenhuis onthult de Drentse club...