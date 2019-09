Sowieso 36 Drentse clubs in knockoutfase districtsbeker: dit zijn ze

In ieder geval 35 Drentse clubs gaan er binnenkort in de koker voor de loting van de 1e knockoutronde in de strijd om de noordelijke districtsbeker. 29 teams kwamen door de poulefase en de zes Drentse hoofdklassers stromen nu in.

De tweede aflevering van Onze Club met 24 goals

KNVB onderzoekt ongeregeldheden: wedstrijden Nieuw Roden 1 opgeschort

Alle uitslagen en standen in het bekervoetbal met zaterdagclubs

Alle uitslagen en standen in het bekervoetbal met zondagclubs

In drie poules, met daarin Drentse clubs, moet de beslissing nog vallen. In poule 41 van groep 3 maakt Titan nog kans om poulewinnaar te worden en datzelfde geldt voor Nieuw Roden in poule 8 van groep 2 en LTC in poule 109 van groep 1. In poule 43 van groep 3 meldt zich sowieso een Drentse club in de volgende ronde: Actief of GOMOS 2.LTC heeft dinsdagavond aan een punt voldoende om door te bekeren. Zelfs een kleine nederlaag, thuis tegen Noordster, mag nog voor de club uit Assen. Titan moet donderdag 26 september op eigen veld met meer dan vier goals verschil winnen van Pekelder Boys en het verhaal van Nieuw Roden om verder te bekeren ligt iets gecompliceerder. De KNVB heeft namelijk alle wedstrijden van het eerste elftal van die club opgeschort vanwege ongeregeldheden na de bekerwedstrijd van vorige week zondag tegen Houtigehage.In poule 43 van groep 3 komt er in ieder geval een Drentse club als winnaar uit de bus. Woensdagavond valt de beslissing in het onderlinge duel tussen Actief en GOMOS 2. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar het doelsaldo van Actief is beter.De Weide, DZOH, Noordscheschut, SC Elim, VKW, Nieuw Buinen, CSVC, Hoogeveen zaterdag, ONR, Hollandscheveld, ZZVV, Achilles 1894, FC Klazienaveen, SVBO zondag, Rolder Boys, Ruinen, CEC, Dwingeloo, HODO, SVV'04. SC Erica, HOC, Gasselternijveen, Asser Boys, Weerdinge, Smilde'94, Protos, Pesse, Sweel.Daarbij voegen zich nu ook de Drentse hoofdklassers: ACV, HZVV, vv Hoogeveen, vv Emmen, Alcides en MSC.De wedstrijden in de eerste knockoutronde worden gespeeld in het weekend van 16/17 november.