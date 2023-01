Nog meer samenwerking moet zorg in 2023 toegankelijk houden

De zorg staat in Drenthe komend jaar voor grote uitdagingen. Want de zorgvraag stijgt terwijl er minder personeel is en er niet meer geld bijkomt. Een van de knelpunten is de spoedhulp in Emmen en Assen; die moet vaak 'nee' verkopen omdat die vol is. Drentse ziekenhuizen proberen zo goed mogelijk in te spelen op het veranderende zorglandschap.

Het is de nachtmerrie van iedere ambulancemedewerker: een time out op de afdeling spoedeisende hulp. Het betekent dat de spoedeisende hulp tijdelijk gesloten is omdat alle bedden bezet zijn of omdat er onvoldoende personeel is om nieuwe patiënten aan te nemen. Dan begint het rondrijden tussen de ziekenhuizen.

Om dit te voorkomen kunnen Drentse huisartsen via de computer zien bij welke afdeling spoedeisende hulp het druk is en doorverwijzen naar een andere plaats. Maar dat is nog niet genoeg om het probleem op te lossen.

Piek verminderen

De manier van werken van huisartsen heeft in zich dat er een piek ontstaat bij de spoedeisende hulp tussen 11.00 en 17.00 uur. Patiënten bellen 's ochtends naar de huisarts en komen dan naar het spreekuur of de huisarts komt thuis langs. Daarna worden ze doorverwezen naar het ziekenhuis. "We zijn bezig met een proef om die piek wat meer te sturen", zegt Trea Sandjer, arts op de spoedeisende hulp van Treant-locatie Scheper in Emmen.

Dat klink tegenstrijdig, want spoed is toch spoed, zou je zeggen? "Je hebt mensen die acuut vitaal bedreigd zijn, bijvoorbeeld mensen die gereanimeerd moeten worden. Die kunnen niet wachten. Maar je hebt ook mensen die al drie dagen buikpijn hebben en wel moeten worden beoordeeld door de spoedeisende hulp. Die mensen kunnen ook nog wel een paar uur wachten. Dan is de piek alweer wat minder. Dus door beter sturing te geven aan wat nu moet en wat ietsje later kan, zorgen we ervoor dat we toch alle mensen kunnen zien, maar dat ze thuis op de bank nog even wachten in plaats van bij ons in de wachtkamer", aldus Sandjer.

Half januari opent in het ziekenhuis van de Treant Zorggroep in Emmen de Eerste Hart Hulp en Hartbewaking. Die is vernieuwd en groter gemaakt en zit naast de spoedeisende hulp om een betere samenwerking te bespoedigen. Ook de afdeling Intensive Care (IC) wordt verbouwd naar zestien eenpersoonskamers. "We hebben bijvoorbeeld bij Covid gemerkt dat een zaalconstructie onhandig is", legt Sandjer uit.