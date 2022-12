Ton Schroor vertrekt bij werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord

Ton Schroor vertrekt vanaf februari volgend jaar als algemeen directeur bij VNO-NCW MKB Noord. Dat laat hij weten op zijn LinkedIn-pagina.

"De vereniging is klaar voor een volgende fase. Voor mezelf vind ik het nu ook tijd om een nieuwe weg in te slaan. Daarom neem ik de stap om per 1 februari 2023 de vereniging te verlaten", schrijft hij. Zijn tijd bij de werkgeversorganisatie noemt hij 'intensief, interessant en uitdagend'.

Lelylijn

Verder gaat de scheidend directeur in op de Lelylijn. De aanleg van deze spoorlijn is dichterbij gekomen omdat de verbinding vorige week is opgenomen in een spoornetwerk dat de EU belangrijk vindt. Daardoor maakt de spoorlijn tussen Groningen en de Randstad aanspraak op subsidie uit Europa. Eerder reserveerde het kabinet miljarden om het treintraject te bouwen.

"Zo ver zijn we niet eerder gekomen met de spoorverbinding die we al decennia lang willen realiseren", benadrukt Schoor, die de afgelopen vier jaar werkte bij VNO-NCW MKB Noord. Daarvoor was hij wethouder in gemeente Groningen. Schroor volgde Lambert Zwiers op, die tien jaar directeur was.