ACV-spits Matthijs Hardijk: Lukkien mag wel een keer komen kijken

Hij is in de eerste drie duels van ACV in het nieuwe seizoen de absolute blikvanger en gisteren in het thuisduel van de Asser club deed de spits ook nog eens wat hij in de eerste twee wedstrijden naliet: scoren. Matthijs Hardijk, 21 jaar uit Hoogezand, die per toeval op de allerlaatste dag van overschrijvingsperiode ACV'er werd.

Ik heb eraan geroken bij AZ en FC Groningen en hoop op nog een kans als profvoetballer. Dick Lukkien? Die mag zeker komen kijken. Matthijs Hardijk, spits van ACV

De tweede aflevering van Onze Club met 24 goals en een samenvatting van ACV - NSC Nijkerk

"Ik hoopte eigenlijk op een nieuw profavontuur. Mijn zaakwaarnemer had ook wel wat opties, ook in het buitenland, maar niets werd concreet. De amateurclubs die geïnteresseerd waren hield ik eigenlijk op afstand. Toen ik vlak voor het verstrijken van de overschrijvingstermijn hoorde dat ik niet een A-, maar een B-contract bezat moest ik me bij een club inschrijven. En toen heb ik wat spelers van ACV gebeld, die ik ken, met de vraag of ze nog een spits zouden kunnen gebruiken en vanaf dat moment heeft de club razendsnel gehandeld."Ondanks dat Hardijk opties had in de tweede- en derde divisie ziet hij de stap naar de hoofdklasse niet als een probleem. "Nee, ik zie het gewoon weer als een kans om mezelf op de kaart te zetten. Het systeem ligt me. Ik kan veel rendement hebben in dit systeem en het allerbelangrijkste, de trainer ziet het in mij zitten." Dat laatste is cruciaal volgens de pijlsnelle en technische aanvaller. "Dat heb ik gewoon nodig om de stap weer te maken naar het profvoetbal. Ik heb eraan geroken bij AZ en FC Groningen en hoop op nog een kans. Of Dick Lukkien een keer moet komen. Dat mag zeker", aldus Hardijk.