Bewoners geschrokken van gaslek: 'De politie durfde ons eerst niet te bellen'

Door een gaslek was een van de huizen helemaal volgestroomd met gas . En daardoor dreigde explosiegevaar."Ik was thuis en zag ineens allemaal politie en brandweer. Alles werd afgezet met linten", vertelt omwonende Hindrikus in 't Hout. "Ik wist niet wat er loos was. Dus toen ben ik naar buiten gegaan en zeiden ze dat er een gaslek was."Een aantal buurtbewoners in een straal van zo'n vijftig meter rondom de woning wordt geëvacueerd. Ook worden twaalf huizen afgesloten van elektriciteit."Het was zeer spannend. Het is echt de hele middag spannend geweest voor ons", zegt In 't Hout.Het huis dat vol gas is gestroomd, blijkt van Pier Dijkstra te zijn. Hij was op dat moment niet thuis. "Wij hebben nog gewoon gekookt en om drie uur zijn we vertrokken naar een verjaardag. Toen was er geen gaslucht. Helemaal niks aan de hand. En 's middags kregen we een telefoontje van onze dochter, dat we even op de site vanmoesten kijken."De brandweer was toen al zo'n drie uur bezig met zijn woning. "De politie durfde ons eerst niet op de mobiele telefoon te bellen. Want als 'ie nog op tafel zou liggen in huis, dan zou dat enorm gevaarlijk zijn", voegt Dijkstra toe. Hij is 'enorm' geschrokken van de hele situatie.Volgens Marcel Kuper van de brandweer in Emmen zat het huis tjokvol met gas. Met speciale ventilatoren proberen ze het gas uit het huis te krijgen. Maar dat lukt onvoldoende. Daarom slaat de brandweer ook de ramen in."Dat hadden we niet willen doen. Maar uiteindelijk hebben we het gedaan, omdat we er al best lang stonden en de gaspercentages maar heel langzaam naar beneden gingen. We moesten een veilig gebied creëren voor onszelf en voor Enexis."Rond 21.00 uur was het gevaar geweken en konden alle bewoners hun huizen weer in. Volgens Kuper is er nog niks bekend over de oorzaak van het gaslek.