Nieuw-Buinen positief over marathonkansen, Gieten verwacht nog geen ijspret

Het wordt nachtwerk voor Schaatsvereniging Nieuw-Buinen. Het bestuur zet alles op alles om deze week de baan open te krijgen, en hoopt op de eerste marathon op natuurijs.

IJs ligt er nog niet op de betonnen onderlaag. Maar de vooruitzichten zijn goed. "Komende nacht gaan we sproeien", vertelt Monique Wessels van Schaatsvereniging Nieuw-Buinen. "Laagje voor laagje bouwen we de ijsvloer op. Het is van groot belang dat we op het goede tijdstip beginnen. We houden de weerstations goed in de gaten. We pakken de positiefste er maar uit. Daar vertrouwen we dan op."

Erekwestie

Drie centimeter ijs hebben ze in Nieuw-Buinen nodig om een marathon te kunnen rijden. Alle voorbereidingen zijn getroffen. De dranghekken staan om de baan. Richting de kantine liggen de kluunmatten uitgerold. "We gaan voor de eerste marathon op natuurijs. De eer om ook een keer die titel te hebben", is Wessels hoopvol. "Een aantal jaren geleden hadden we een grote mond, en zeiden dat we het ook kunnen. Nu willen we het waarmaken."

Ook andere ijsverenigingen in Drenthe houden nauwgezet het weer in de gaten. In Gieten gaan ze weliswaar niet voor de marathon, maar voor het schaatsplezier van kinderen. "De inkoop van chocolademelk en knakworsten moet nog. Maar verder zijn we helemaal klaar", vertelt Harm Pepping van de ijsbaan in Gieten.

Toch ziet hij het somber in. "De ijsbaan is een ondergelopen grasland. Om open te gaan moet het minstens drie nachten flink vriezen. Ik denk niet dat het deze week gaat lukken."

Nieuwe baan

Een tikkeltje jaloers kijkt Pepping naar zijn collega's in Nieuw-Buinen die nu in rep en roer zijn. "We willen onze baan ook verharden. Daar zijn we druk mee bezig. De vergunningen zijn aangevraagd en de omwonenden ingelicht."

Pepping hoopt in 2024 te kunnen beginnen met de aanleg van de nieuwe baan. "Het wordt een officiële 400-meterbaan. Maar voor een marathon haal ik mijn schouders op."

