Jeugdliefdes na 70 jaar herenigd: 'Ik heb heel lang gewacht, maar je kwam niet'

Janny Douwsma startte de zoektocht naar Schuur, op wie ze in 1949 een oogje had. Schuur zat bij de luchtmacht en kwam in die periode iedere woensdag eten bij Janny's ouders. Met de week groeide de verliefdheid.Douwsma had al eerder naar haar jeugdliefde gezocht, maar telkens zonder resultaat. Daarom besloot ze het radioprogramma in te schakelen.De redactie van Adres Onbekend gaat voor Janny op zoek en met succes: ze vinden Harry. In de uitzending worden de twee telefonisch herenigd.En dan verschuift het gesprek al snel naar de verliefdheid van Janny.Eerder in de uitzending heeft Harry al aan de presentator toegegeven dat hij ook verliefd was op Janny. "Het was wel wederzijds. Maar ze was aanmerkelijk jonger. Als jongen van dik twintig ga je niet met een meisje van veertien of vijftien."De jaren verstrijken. Maar Janny blijft altijd aan Harry denken. Ook tijdens haar huwelijk, zo vertelt ze. Ook haar kinderen horen de verhalen over luchtmachtman Harry aan. "Mijn kinderen zeiden altijd:."Harry heeft ooit afscheid genomen van Janny met een belofte. Maar die kwam hij tot de dag van vandaag niet na.Na zeventig jaar sluiten de twee elkaar binnenkort toch weer in de armen. Daarmee is de zoektocht van Adres Onbekend succesvol afgerond. In het radioprogramma worden met hulp van luisteraars wekelijks uit het oog verloren dierbaren herenigd. Adres Onbekend is elke zondag tussen 12.10 uur en 14.00 uur te horen op Radio Drenthe.