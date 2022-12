Gewonde bij ongeluk in Meppel

Bij een eenzijdig ongeluk in Meppel is aan het eind van de middag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De identiteit van het slachtoffer is onbekend, in de auto zouden twee kinderen en een volwassene hebben gezeten. Wat er precies misging op de Hoogeveenseweg is onbekend, te zien is dat de auto op een stoplicht tot stilstand is gekomen, waarbij de auto flinke schade opliep.