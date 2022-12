Cel geëist voor uitbuiten Vietnamese vrouw in wietkwekerij Wittelte

Voor het uitbuiten van een landgenote is tegen een 58-jarige Vietnamese vrouw uit Amsterdam een celstraf van twee jaar geëist. Een 63-jarige man uit Meppel, eveneens van Vietnamese afkomst, zou voor zijn rol anderhalf jaar moeten zitten.

Beiden lieten volgens het Openbaar Ministerie (OM) een Vietnamese vrouw in erbarmelijke omstandigheden werken in een wietkwekerij in Wittelte. De vrouw moest onder dwang de bijna vierduizend stekken en 350 hennepplanten verzorgen. De agenten ontdekten haar op 16 december 2020 tijdens het oprollen van de kwekerij.

'Mensonwaardig onderkomen'

De vrouw leefde bijna drie maanden in een onverwarmde loods. De binnentemperatuur was gelijk aan die van buiten. De vrouw sliep in een krappe caravan die in de loods stond. Een stoel met een gat erin en een emmer daaronder, was haar toilet. Er was een kleine vervuilde keuken, waar de gasleiding levensgevaarlijk was aangelegd, zei de officier van justitie. De vrouw had geen papieren en verbleef illegaal in Nederland.

Eerdere hennepkwekerij

De politie nam kort voor de inval de telefoon van de eigenaar van de loods in beslag. Dit had te maken met een eerdere ontdekking van een hennepkwekerij in hetzelfde pand. In kader van dat onderzoek werd de telefoon van de pandeigenaar uitgelezen. Daarop stonden berichten die duidden op een nieuwe kwekerij in het pand.

De politie besloot binnen te vallen en trof vier mensen, onder wie de Amsterdamse en het slachtoffer. Ook een Vietnamese vriendin van de Amsterdamse en een Vietnamees uit Tsjechie waren in de loods aanwezig. De vriendin wordt niet vervolgd, het onderzoek naar de Tsjechische Vietnamees loopt nog. De vier personen spraken niet of nauwelijks Nederlands.

De 34-jarige eigenaar van de loods, een 32-jarige man uit Hoogeveen en een 40-jarige Emmenaar werden ook aangehouden. Zij staan vrijdag voor de rechtbank.

Oppassen op kinderen

Tijdens het politieonderzoek werd al snel duidelijk dat er sprake was van criminele uitbuiting, ook wel mensenhandel. De Vietnamese vrouw die illegaal in Nederland verbleef gaf aan dat ze werd gedwongen om in de hennepkwekerij te werken. Ze was via de Amsterdamse naar Wittelte gehaald onder het mom van 'oppassen op kinderen'.

Ze werd door de Meppeler naar de loods gebracht en mocht die niet meer verlaten. De zestiger was in haar ogen de baas. Hij communiceerde met de Nederlandse verdachten. Verder zei de vrouw dat ze werd bedreigd door de Emmenaar. Hij dwong haar te werken. Als ze dat niet deed, zou hij z'n vuisten tonen.

Nieuwe kwekerij

De loods was ook verhuurd aan de man uit Emmen. Hij wilde daar opnieuw een hennepkwekerij opzetten om de schulden van zijn eerder opgerolde plantage weg te poetsen. De Hoogevener zou daarbij zijn betrokken. Hun eerste nieuwe kweek leek te mislukken. Rond die periode kwamen ze in contact met Vietnamezen.

Een van hen was de 63-jarige verdachte uit Meppel, die toen nog in Emmen woonde, en een Vietnamese man uit Tsjechië. De Tsjech zou uiteindelijk 10.000 euro hebben geïnvesteerd in de kwekerij in Wittelte. Hij zou daarbij geld hebben geleend van zijn vriendin in Amsterdam. Deze vrouw zorgde voor een permanente verzorgster binnen de kwekerij, zo is de verdenking.

'Amsterdamse deelde lakens uit'

Meerdere betrokkenen verklaarden dat de Amsterdamse de lakens uitdeelde. Ze werd daarbij getolkt door haar nichtje, een 46-jarige Vietnamese vrouw uit Utrecht. Ook zij stond vandaag voor de rechtbank in Assen. Tegen haar werd een werkstraf geëist van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De rollen van de Amsterdamse en Meppeller zijn in de ogen van het OM flink groter. De officier van justitie vindt ook bewezen dat de Amsterdamse zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. "Er was sprake van grote contante stortingen die zich niet uit legale bron laten verklaren", zei de aanklager.

Wapen met geluidsdemper

De vrouw had vrijwel geen legale inkomsten, maar wel meerdere woningen op haar naam staan, zei de officier van justitie. Ze had volgens hem een luxe leefstijl. In de schuur van haar woning vonden de agenten een wapen, met munitie en een geluidsdemper. Op het wapen zat haar DNA, gemengd met andermans genetisch celmateriaal.

Stevig signaal

Alleen de vrouw uit Utrecht erkende dat ze de rol van tolk op zich nam tijdens het opzetten van de kwekerij. De verdachten uit Amsterdam en Meppel ontkennen in alle toonaarden. Ondanks het blanco strafblad vindt de aanklager dat er een stevig signaal uit moet gaan richting de samenleving.