Tegenstanders vuurwerkopslag Barger-Oosterveld verliezen rechtszaak

De rechtbank heeft de beroepen van beide partijen ongegrond verklaard.Vorig jaar december kreeg Janny Wolters, eigenaresse van kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance, een vergunning voor de opslag en verkoop van 9.000 kilo consumentenvuurwerk op het terrein voor de dagen rondom de jaarwisseling.VPB en Plaatselijk Belang zagen dit vanaf het begin al niet zitten, omdat er op het bedrijventerrein wordt gewoond. Ook hebben zij zorgen over de veiligheid.Volgens Frans Köhler, adviseur van Wolters, zijn er zeer strikte regels en veiligheidsvoorschriften aan een vuurwerkopslag verbonden.Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld en Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) spanden een rechtszaak aan, nadat het college van B en W van Emmen een negatief advies van de bezwarencommissie naast zich neerlegde. Ze zijn dus niet in het gelijk gesteld door de rechtbank.De rechtbank stelt dat de gemeente alle regels heeft nageleefd om de vergunning te verlenen.VPB en Plaatselijk Belang kunnen nog naar de Raad van State stappen om de uitspraak aan te vechten. Of zij dat gaan doen is nog onzeker. "Ik weet nog niet of we dat gaan doen, ik ken de uitspraak nog niet", zegt Herman Idema, directeur van VPB Emmen in een eerste reactie.Köhler laat weten dat hij straks in overleg gaat met Wolters over de verdere aanpak van de vuurwerkopslag. "Het is natuurlijk de vraag of er beroep aangetekend gaat worden."