Personeel is 'onveilige situatie' in Hoeve Boschoord zat

Het personeel maakt zich grote zorgen over de veiligheid binnen de kliniek van zorginstelling Trajectum. In Hoeve Boschoord verblijven mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliënten met tbs, waarvan een aantal niet buiten de muren van de instelling komt.Het rommelt al jaren bij de instelling. Personeel op de woongroepen voerde samen met de vakbonden actie voor meer personeel. Door de structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten is volgens de medewerkers een 'ongelooflijk onveilige situatie' ontstaan. Dat staat in een brandbrief van het personeel aan de directie, die is toegespeeld aan De Telegraaf Hoeve Boschoord kwam eerder dit jaar negatief in het nieuws door sociotherapeut Arjan B., die een meisje van 16 jaar seks aanbood op een parkeerplaats bij Ruinerwold. Hij moest dertig maanden de gevangenis in. Een jaar eerder werd de kliniek ook al in verlegenheid gebracht toen een bewoner een medebewoner aanrandde.Afgelopen vrijdag zou bij Hoeve Boschoord opnieuw een incident plaats hebben gevonden. Personeelsleden van drie locaties van de tbs-instelling zijn opgeroepen om vanochtend om tien uur het werk neer te leggen en met het bestuur te praten.