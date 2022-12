Drie verdachten aangehouden bij woningoverval Assen

De politie heeft vanavond drie verdachten aangehouden op de Groenkampen in Assen. De verdachten zouden betrokken zijn bij een woningoverval eerder op de avond.

Om 23.00 uur werd de politie opgeroepen voor de woningoverval aan de Van Swinderenhof in Assen. Volgens de politie zijn meerdere personen de woning van het slachtoffer binnengedrongen.

Het is onbekend waar de verdachten op uit waren. De politie doet onderzoek op locatie zegt in in gesprek te zijn met het slachtoffer.