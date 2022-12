Aantal vuurwerkverkopers in Drenthe daalt explosief: bijna een derde stopt

Wil je voor de jaarwisseling nog een slof cobra's, een sierpotje of een lading gillende keukenmeiden scoren, dan kun je in Drenthe op veel minder plekken terecht dan voorheen.

Het Algemeen Dagblad meldt dat vuurwerkverkopers massaal stoppen. Daardoor is vuurwerk op steeds minder plekken in Nederland te koop. Met name in het noorden van Nederland lijken winkeliers er stuk voor stuk de brui aan te geven, dat terwijl de vraag naar vuurwerk juist is gestegen.