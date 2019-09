Appelsap niet aan te slepen na koningsbezoek Bargerveen

We blikken terug met een paar hoofdrolspelers van vorig jaar.De koning opende de schaapskooi, van waaruit herder Luuc Bos dagelijks werkt. Wat hem betreft was het bezoek belangrijk voor het Bargerveen. "Een stukje landelijke bekendheid. Ook het dorp Weiteveen werd op de kaart gezet en voor de schaapskooi gewoon het feit dat de koning een schaapskooi opent," zo vertelt Bos.Ook merkte Bos dat het drukker werd. "Na die tijd was het bezoek hier aanmerkelijk meer dan voor die tijd, terwijl het voor die tijd ook al goed was."Boswachter Jans de Vries kan zich helemaal vinden in de woorden van de herder. "Na het bezoek, wat ook de officiële opening en ingebruikname van de schaapskooi was, werd het heel druk met mensen die de uitzending van RTV Drenthe gezien hadden. Dat was een behoorlijke toename."Ook denkt De Vries dat het Bargerveen goed op de kaart is gezet. "Een positieve indruk over het Bargerveen, over de werkzaamheden, over de begrazing en over de schaapskooi. Ook een goed beeld over een dorp als Weiteveen, in relatie tot het gebied."De zussen Daniek en Ilse Hoogland runnen Restaurant Wollegras, naast de schaapskooi. Ook daar ging de koning naar binnen. Nog steeds zijn bezoekers geïnteresseerd. "In het begin was de appelsap niet aan te slepen, omdat 'ie dat had gedronken. Dat was wel heel leuk. Ik denk dat het wel echt een boost is geweest voor ons bedrijf", zegt Daniek Hoogland. "De eerste twee maanden na die tijd was het echt bizar druk", vult Ilse aan.Tinus Hoogenberg reed als chauffeur van de Veenland Express de koning rond door het gebied. Ook hij denkt dat het bezoek veel betekend heeft. "Landelijke bekendheid, Blauw Bloed was er, Hart van Nederland en RTV Drenthe natuurlijk. Ik denk dat dat heel veel gedaan."Ook nu, bijna een jaar later, refereren mensen nog aan het bezoek. "Ik merk het nog steeds wel als mensen in de wagen stappen. Als ik dan vertel waar de Koning gezeten heeft, dan willen toch heel veel mensen daar ook zitten."Ook vandaag hoef je niets van het koninklijk bezoek te missen. TV Drenthe zendt het bezoek van Koning Willem-Alexander en koningin Máxima live uit. De uitzending begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.