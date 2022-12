Wil je morgen vallende sterren zien? Dan moet je vroeg uit de veren

Het hoogtepunt van de zwerm is morgen om 11.15 uur, maar dan zie je er natuurlijk niets van omdat het licht is. "Om ze te kunnen zien, heb je donkere omstandigheden nodig", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Dus ze zijn alleen voor zonsopkomst te zien."

Bovendien hebben we ook een beetje 'last' van de maan. Die geeft namelijk ook aardig wat licht. "Kortom, de optimale omstandigheden zijn bij voorkeur komende nacht rond 04.30 uur", weet Van der Zwaag. Is dat iets te vroeg voor je, dan heb je aan het eind van de dag opnieuw kans. "Ook woensdagavond laat, rond 22.30 uur, kunnen er 30 tot 35 meteroren per uur te zien zijn." Maar, zo waarschuwt de weerman, de bewolking neemt dan vanuit het noordwesten toe. "Dus de kans om ze te zien wordt snel kleiner."

De Geminiden is de grootste meteorenzwerm die we kennen. Ze zijn altijd, als het niet bewolkt is, half december te zien. De Perseïden is de bekendste meteorenzwerm. Die is in augustus, waardoor meer mensen gaan kijken door het warmere weer.